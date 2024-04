Milliseid riideid kandsime me 20 aastat tagasi? Kas toonased moeröögatused tulevad tagasi?

Riidepoodides armastasid inimesed käia 20 aastat tagasi ja armastavad ka nüüd. Erinevate brändide rõivapoode on Eesti ühes suuremas kaubanduskeskuses Ülemiste keskuses palju, aga keskendume seekord meie oma Eesti brändidele. Baltika Grupp on Ülemiste keskuses olnud väga paljude brändidega, milleks on olnud Monton, Mosaic, Bastion, Baltman, Blue Inc ja viimastel aastatel on esindatud Ivo Nikkolo bränd. Uurime Baltika Groupi jae arenduse ja opereerimise juhilt Marek Kornõševilt, millised muutused on toimunud inimeste moe-eelistustes ning tarbimiskäitumises.

Kuidas on moesuunad viimase 20 aasta jooksul muutunud? Kas oskate välja tuua mõne eriti drastilise muutuse, mida ehk 20 aastat tagasi poleks osanud ettegi näha?

Viimase 20 aasta jooksul on moes muutunud kiirus. Aeg, mis kulub ideest kuni selleni, et toode saabub kauplusesse müügile, on läinud oluliselt lühemaks ja pidev nõudlus uute toodete järele on kasvanud.

Märkimisväärse muutuse on läbi teinud ka mugavus. Kui kunagi öeldi naljatades, et kui toode on ebamugav või jalanõu jalas valus, siis kannata ära, see on MOOD, siis tänapäeval see enam ei tööta ja inimesed väärtustavad mugavust.

Nii nagu elus tervikuna, nii ka moes liigub kõik spiraali pidi üles. See tähendab, et me kogeme mingi aja tagant samu asju, kuid teistmoodi, teisel tasandil. Näiteks, kui 20 aastat tagasi olid moes teatud tooted, siis needsamad tooted on moes ka tänapäeval, aga materjalid ja stilistika on muutunud, ehk sama on kohanenud uue hetkega.

Kui heita pilk Baltika minevikule, siis meil oli aastaid tagasi oma tootmine ning pigem lähtusime sellest, mille tootmise oskus oli ettevõttes juba olemas, näiteks kostüümid ja ülikonnad, aga minevikust tulevikku tulles on see muutunud ja esikohal on klient ning tema vajadused. Kõike seda kombineerime me oskuste ja tugevustega kollektsiooni ning toodete loomisel.