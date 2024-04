Venemaa kaitseministeerium teatas, et kolmes regioonis hävitati 45 raketti, drooni, mürsku ja õhupalli

Venemaa kaitseministeerium kinnitas, et Belgorodi oblastis hävitati kaks operatiiv-taktikalist raketti Totška-U, 19 mitmikraketiheitja Vampire reaktiivmürsku, 16 drooni ja kaks väikesemõõdulist õhupalli, vahendab Meduza.

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas, et õhutõrje töötas Belgorodi linnas ja rajoonis. Gladkovi sõnul sai Razumnoje külas otsetabamuse eramaja, millel purunesid katus ja üks sein. Kannatada sai naine, kes viidi haiglasse.

Rostovi oblastis hävitati Venemaa kaitseministeeriumi teatel kolm drooni. Kuberner Vassili Golubev teatas, et see toimus Kamensk-Šahtinski rajoonis kella kahe ajal. Golubevi sõnul kukkusid drooni tükid tööstushoonele ja kahjustada said aknad. Kannatada sai ettevõtte töötaja.