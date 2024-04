Horvaatia parlamendivalimised võitis valitsev erakond, aga koalitsiooni moodustamine tuleb keeruline

„HDZ võitis parlamendivalimised kolmandat korda järjest. Homsest peale liigume me edasi parlamendienamuse kindlustamisega, et suuta valitsus moodustada,“ ütles Plenković pärast keskööd.

Paljud horvaadid on HDZ-ist ja selle sagedastest korruptsiooniskandaalidest tüdinud, mis võib saada takistuseks valitsuskoalitsiooni moodustamisel.

„See ei ole läbi. Päevi, nädalaid ja võib-olla kuid läbirääkimisi on ees ja nende tulemus on muutus, mis teeb Horvaatia paremaks kohaks. Me alustame läbirääkimisi homsest,“ ütles Grbin.