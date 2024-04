Euroopa Parlamendi reitingud: viis mandaati on kindlad, võitlus käib kahe koha pärast

Erakondadest on kõige populaarsem SDE (22%) ning järgnevad Reformierakond (20,1%) ja Isamaa (17,6%). MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös läbi viidud küsitlusele vastas 3500 valimisõiguslikku kodanikku.

Tulemusi kommenteeris Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder: „Mõistmaks seda, mis on kaalul nendel Euroopa Parlamendi valimistel, tuleks esmalt vaadata, kes meie praegustest saadikutest on uuesti võistlustules ning kellel on kui suur tõenäosus uuesti valituks saada. Praeguste tulemuste alusel on peaaegu 100% kindel, et valimisjaoskondade sulgedes osutuvad Eestist Euroopa Parlamenti valituks Jaak Madison, Urmas Paet, Riho Terras, Mihhail Kõlvart ja Marina Kaljurand.“