ERISAADE | „Kuidas vaatavad liitlased Zelenskõile näkku ja ütlevad, et iisraellaste elud on tähtsamad?“ Lähis-Idas toimuv võis luua soodsa fooni Ukraina heaks

„Arvan, et siiski see, kuidas lääneliitlased läksid appi Iisraelile, mõjutab Ukrainat. Ma ei kujuta lihtsalt ette, kuidas liitlased vaatavad Zelenskõile näkku ja ütlevad, et Iisraeli elanike elud on tähtsamad kui Ukraina naiste, laste, tsiviilelanikkonna elud. Arvan, et et see võib ikkagi olla tõukeks, et tullakse kiiremini Ukrainale appi,“ sõnas Kaljurand eetris.