DELFI ERISAADE | Marina Kaljurand: sõjalised konfliktid mujal võivad tagant tõugata ka Ukraina suuremat toetamist ja aitamist

Paet lisas, et mõjutajaks on ka see, et USA suhe Iisraeliga on aastakümneid olnud väga erinev võrreldes Ukrainaga. Samuti mängib tema sõnul siin jätkuvalt rolli ka teine maailmasõda - igal juhul tahetakse välistada seda, et juudiriigi vastu midagi uut korraldatakse.