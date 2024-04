Šveitsi parlament hääletas äärmuslike sümbolite keelustamise üle

Eelmise kuu raporti kohaselt on antisemiitlike vahejuhtumine arv Šveitsis hüppeliselt kasvanud pärast eelmise aasta oktoobris lahvatanud Iisraeli-Hamasi konflikti, vahendab Reuters.

„Täna on Šveitsis võimalik, isegi lubatud, oma rõdul haakristiga lippu välja panna. SS-i kujutist kandev lipp on võimalik panna oma auto esiklaasile,“ ütles roheliste parlamendisaadik Raphael Mahaim. „See olukord on talumatu,“ lisas ta.