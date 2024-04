Toilas uppunud mees oli kauaaegne Jõhvi abivallavanem Vello Juhkov

Kolmapäeval, 17. aprillil kell 18.27 sai Häirekeskus teate, et Ida-Virumaal Toila vallas Voka külas on ojja kukkunud vanem meesterahvas. Neljapäeval selgus, et õnnetuse tagajärjel hukkunu oli endine Jõhvi abivallavanem Vello Juhkov.