Reformierakond mängis Tallinnas kohad ümber. Ülle Rajasalu jääb pingile, Sander Andla läheb volikogu asemel linnaosa juhtima

Abilinnapeade rindel jääb kõik samaks, küll aga ei asu Reformierakonna praegune kommunikatsioonijuht Sander Andla tööle Tallinna linnavolikogu esimehena. Temast saab hoopis Kesklinna vanem. Volikogu esimehe kandidaadiks määrati nüüd hoopis Tallinna inglise kolledži kauaaegne direktor Toomas Kruusimägi. Andla selgitas Delfile, et talle endale tundus, et nii auväärsele positsioonile kui volikogu esimees võiks asuda keegi, kel juba väga pikalt kogemust linnavolikogu töös. Samuti on plussiks pikk kogemus koolijuhina.