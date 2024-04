Orbán: on aeg muutusteks Euroopa Liidu juhtkonnas

„Nende eurovalimiste mõte on muuta juhtkonda,“ ütles Ungari liider. „Kui juhtkond osutub halvaks, tuleb see välja vahetada. Nii lihtne see ongi,“ lisas ta, vahendab Politico

Praegu ennustatakse juunis toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks parempoolset tõusu. Pööre võib oluliselt muuta EL-i poliitikat võtmeküsimustes kliimast sõjani Ukrainas.

Orbáni väljaütlemised leidsid aset rahvuskonservatismi konverentsil, mis on parempoolsete juhtide kahepäevane kohtumine. Konverents tekitas Brüsselis palju kära. Kohalikud omavalitsused üritasid sündmuse toimumist takistada, kuna võimude sõnul oli see ohutusprobleem.

Oma sõnavõtus võrdles Orbán politsei sekkumist „rõhumisega“ kommunistlikus Ungaris 1980. aastatel.

„Ma arvan, et vabadus Euroopas ja eriti Brüsselis on ohus, nagu eile näidati,“ ütles Orbán. Ta jätkas: „Kas me nimetame seda kommunismiks või mitte, me elame Euroopas rõhumise äärel.“

Samuti kritiseeris ta vestluses konverentsi esimehe Yoram Hazonyga liidu rändepoliitikat. Ta ütles, et „kristlikus ühiskonnas“ elamine on „hämmastav asi. Miks me peaksime sellest loobuma?“

Orbánit peetakse laialdaselt Venemaa presidendi Vladimir Putini lähimaks liitlaseks EL-is. Ta ütles, et ei taha loobuda Budapesti pikaajalistest „majandussuhetest“ Moskvaga, hoolimata Kremli jätkuvast sõjast Ukraina vastu.

Ungari liider tunnistas, et Ukrainal on õigus end kaitsta, kuid lisas, et see „ei ole ungarlaste sõda“.

„See, mida eurooplased teevad, on halb, see ei ole suunatud relvarahule ja me ei seisa silmitsi kõigi tagajärgedega, mis tulenevad riigi toetamisest, kes on sõjas, mida ei saa võita,“ ütles ta.