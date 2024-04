Kriminaalpolitseinikud pidasid Narvas kinni kelmuses kahtlustatava 49-aastase Maksymi

Tänaseks on politsei välja selgitanud, et ajavahemikul 5.-8. aprill helistasid kelmid inimestele ja tutvustasid end Elisa või Eesti panga töötajatena. Näiteks väitsid petturid kannatanutele, et nende telefoninumbri leping on lõppemas ja selle pikendamiseks on vaja nende isikukoodi.

Seejärel lõpetati kõne ning järgmisena helistasid kannatanutele väidetavalt Eesti Panga turvateenistuse töötajad, kes ütlesid, et pangakontol olevad rahalised vahendid on ohus ning nende kindlustamiseks tuleb tegutseda etteantud suuniste järgi. Nii pidid kannatanud võtma kogu sularaha välja ning panema selle Omniva pakiautomaati. Viimasel ajal oleme saanud ka teateid, kus kelmid helistavad videokõnes ja esitlevad end vormis politseiametnikena.

Ida prefektuuri kriminaalteabetalituse juht Marika Vodja tuletab meelde, et telefoni teel ei tohi nõustuda ühegi rahalise tehingu või pangaülekandega. „Kelmuskeemi kohaselt käib kõik täpselt juhiste järgi ning petturid on pidevalt telefoniteel ühenduses. Inimestele dikteeritakse saatja ja saaja andmed, telefoninumbrid ning kood, mis on saadetud eeltasutud hoiu või pakisaatmisteenuse eest. Sellepärast on raskendatud ka pakkide jälgimine, sest inimene üldjuhul ei mäleta neid andmeid ja ei pildista kontakte. Kusjuures saatjaks ei ole kannatanu,“ selgitab Vodja. Ta lisab, et kahjud ei vähene, vaid suurenevad, sest pettused on muutunud usutavamaks.

Välja petetud raha väljavõtmiseks kasutas kelmuses kahtlustatav mees mitut viisi. Osadel juhtudel võttis ta raha välja pakiautomaadist, mille teenus oli eeltellitud ning kasutati hoiukapina või siis oli raha edastatud Ida-Virumaalt Tallinna pakiautomaati ning seal välja võetud. Hetkel on teada, et mees tekitas kahju kogusummas vähemalt 15 600 eurot.