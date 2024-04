Teada on nii palju, et Valge Maja sügisel koostatud hiigelpaketi asemel pannakse esindajatekojas hääletusele neli erinevat eelnõu. Kõik, mis saavad enamuse toetuse, koondatakse seejärel uueks ja ühtseks kobareelnõuks ning saadetakse edasi senatisse. Nagu alljärgnevalt graafikult näha, on skeemis liikuvaid osi rohkesti ning võimalusi viivituste ja takistuste tekkimiseks sama palju.