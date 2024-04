Meediaekspert Eesti Ekspressi loo tsenseerimisest: kohus ei saa ette kirjutada, mille vastu on avalik huvi

Kõuts-Klemm tõdes, et olukord näib probleemne. „Aga mingis mõttes üldse mitte ootamatu,” lisas ta ning meenutas paari aasta tagust juhtumit, kus Riigikogus trahvis Ekspressi ajakirjanikke Swedbanki väidetava rahapesu kajastamise eest.

Kõuts-Klemm rõhutas, et ei tea määruse sisu ega põhjendusi. “Kõike seda teadmata tundub, et ajakirjanduse autonoomia on päris suures ohus,” nentis ta.

Kõuts-Klemmi sõnul peab ajakirjandus saama otsustada, mille vastu on avalik huvi. Ühtlasi peavad ajakirjanikud eristama fakte ja arvamusi ning teadma selgelt oma materjali päritolu. “Kogu loogika, et see päriselt toimib, on seatud selle määrusega kahtluse alla,” sõnas ta.

Ekspressi ajakirjanikele saadetud maakohtu määruse järgi ei tohi kohtumenetluse ajal avaldada, et hageja on tegelenud kahe tegevusega ning et ta pidas teatud vestlusi. Kõuts-Klemm märkis, et avalikkuse kontroll peab kehtima ka kohtumenetluse üle.

“Loomulikult on siin piirid, aga fakt, et ajakirjanikud otsustavad, millest tuleb kirjutada, on selgelt seatud kahtluse alla,” lausus Kõuts-Klemm. “Seda, mille vastu on avalik huvi, ei saa ette kirjutada kohus.”

Advokaat: avalik huvi on suure kaaluga

Vandeadvokaat Maarja Pild reastas põhilised murekohad, mis juhtumis tema jaoks kõlama jäid. Esiteks teeb Pildile tema sõnul muret, kas kohus ei andnud väljaandele võimalust enda seisukoht esitada. Ta selgitas, et tsiviilasjades on tavapärane, et teist poolt ei kuulata alati ära, vaid esitatakse kohe hagi.

„Aga ka Riigikohus on öelnud, et meediaga seotud juhtumite puhul tuleb alati küsida väljaandelt, mida nemad arvavad. Seda enam olukorras, kus pole artiklit isegi olemas,“ rõhutas Pild. „Ajakirjanikele tuleks anda kasvõi 24 tundi aega vastata.“

Pild märkis, et kohtuvaidlused võivad kesta aastaid ning pole teada, kauaks teksti avaldamist takistatakse. Võib juhtuda, et ajakriitiline teema kaotab vaidluse lõpuks relevantsuse.