Ramirendi töötajad hindavad oma ettevõtet maailma parimaks

Great Place To Work® on üleilmne sertifitseerimiskava, mis tunnustab ettevõtteid positiivse ja usaldusel põhineva töökultuuri eest. GPTW-mudeli järgi toetub hea töökoht viiele sambale: usaldusväärsus, austus, õiglus, meeskonnavaim ja uhkus. Sellesisulisi saavutusi mõõdetakse töökultuuri ja -õhkkonna põhjaliku hindamise kaudu. Sertifitseerimine toimub usaldusindeksil põhineva Trust Index©-küsitluse alusel, millega hinnatakse tööõhkkonda kokku 15 kriteeriumi põhjal. Ramirent sai parimad tulemused sõbralikkuse, usaldusväärsuse ja ametiuhkuse kategooriates.

Great Place to Work® korduva tunnustuse tulemusena saab juhtkond kinnitust, et seni astutud sammud on õiges suunas ning töötajad hindavad organisatsioonikultuuri edendamiseks tehtud samme. Samas tagab see nii praeguste kui tulevaste töötajate jaoks kindlustunde, et Ramirent arendab pidevalt töökeskkonda ja -kultuuri ning väärtustab oma töötajaid.