Ideaalis peaksid Iisraeli sõjalised sammud täitma korraga mitut eesmärki. Vastasleerile ja enda kodanikele tuleks näidata, et otse Iraani territooriumilt Iisraeli pihta tulistamisel on sisulised ja ebameeldivad tagajärjed. Samas peaks see toimuma nii, et mitte provotseerida laiemat sõda ja ohustada USA Iisraelile suunatud toetust.