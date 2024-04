VIDEO | Venemaa Tšernihivile antud raketilöögis hukkus vähemalt 14 inimest

Ukraina presidendikantselei juhi asetäitja Oleksi Kuleba teatas, et purunes kaheksakordne hoone ning veel neli korrusmaja, haigla ja kõrgem õppeasutus ning kümned autod said kahjustada.

Linnaadministratsiooni juht Dmõtro Brõžõnskõi ütles Suspilnele, et kahjustada sai 16 maja.

Ukraina siseministri Ihor Klõmenko sõnul on hukkunute hulgas 25-aastane politseileitnant.

„Need süütud inimesed ei oleks hukkunud ega kannatada saanud, kui Ukrainal oleks piisavad õhutõrjevõimekused. Kolm päeva tagasi nägime me Lähis-Idas, kuidas näeb välja inimelude usaldusväärne kaitse rakettide eest. Ukraina partneritel on vajalikud vahendid olemas, et aidata meil ukrainlaste elusid päästa samasuguse efektiivsuse tasemega,“ kirjutas Kuleba X-is.