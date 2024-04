VIDEO | Venemaa Tšernihivile antud raketilöögis hukkus vähemalt 13 inimest

„Vaenlane andis rakettidega löögi Tšernihivile. On hukkunuid ja vigastatuid,“ teatas Tšaus.

Tšernihivi linnapea kohusetäitja, linnanõukogu sekretär Oleksandr Lomako teatas, et pihta sai sotsiaalinfrastruktuuri objekt.

Seejärel teatas Tšaus, et vaenlane andis kolm raketilööki kesklinnale ning on hukkunud tsiviilisikuid ja palju vigastatuid.

Lomako teatas siis televisioonis, et teada on neli hukkunut ja seisuga kell 10.40 oli teada juba kaheksa hukkunut ja 18 vigastatut.

Ukraina siseminister Ihor Klõmenko teatas seejärel, et teada on 11 hukkunut ja 22 vigastatut ning vähemalt kolm inimest on kadunud.