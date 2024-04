Haridusministeerium nõuab Mailis Repsilt üle 150 000 euro

Haridus- ja teadusministeeriumit (HTM) esindava vandeadvokaadi Marko Kairjaku sõnul määrab seadus, et Mailis Reps pidi oma ametikohal kasutama riigivara säästlikult, eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult, kuid seda ta ei teinud ning pani hoopis toime kuriteod, tekitades varalist kahju või rikastudes alusetult.

Kairjaku sõnul nähtub süüdistusest, et Reps tegutses tahtlikult. Seejuures peab ta märkimisväärseks ka asjaolu, et Repsil on õigusharidus ja ta oli enese sõnul ministriametisse astudes tutvunud vabariigi valitsuse seaduse õigusaktidega.