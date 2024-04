FOTOD | Tallinna lennujaamas peeti kinni Nigeeriast pärit narkokullerid, kes peitsid kehaõõnsustes kokaiini

MTA (maksu- ja tolliamet) teatas, et tegu on viimastel aastatel ühe suurima kehaõõnsustest avastatud narkootilise aine kogusega, mille üle piiri toomist on asutuse ametnikud takistanud.

Kinnipeetud isikute puhul on tegu Nigeeria kodanikega, kellest ühel on ka Itaalia kodakondsus. Tallinnasse saabusid nad Prantsusmaalt, tehes ümberistumise Frankfurdis. Tollikontrolli suunati naised riskianalüüsi põhjal – ehkki nende käsipagasid ei sisaldanud keelatud aineid, oli tolliinspektoritel põhjendatud kahtlus suunata isikud meditsiinilisele läbivaatusele SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Selgus, et kokku olid naised alla neelanud ja enda sisse peitnud kaks kilogrammi kokaiini.

MTA narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa ütles, et tolliinspektorid on väga hästi koolitatud märkama inimeste ebatavalisi käitumismustreid ja vastuolusid reisijate jutus. „Antud juhtum on hea näide, kuidas kurjategijad kasutavad kõikvõimalikke võimalusi narkootiliste ainete transportimiseks. Olgu märgitud, et gramm kokaiini maksab Eesti tänavatel 100–140 eurot.“

Kinnipeetud naised viibivad vahi all. Kohtueelset menetlust viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakonna narkotalitus ja kriminaalmenetlust juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.