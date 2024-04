Koosolekuks koguneti täna kella 11 paiku. Vastu südapäeva kinnitati Delfile, et fraktsiooni uues esimees on Priit Lomp. Aseesimehena jätkab Helmen Kütt.

Intervjuus rääkis Lomp, et astub siis Ossinovski kingadesse. Ta rääkis ka, kuidas suhtuvad tema ja sotsid opositsiooni obstruktsioonitaktikasse. Ta ütles, et on küll läbirääkimiste usku, aga adub, et alati ei veena teist poolt ümber.