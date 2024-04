Kihlveokontorite koefitsiendid Šveitsi võidule Euro 2024 turniiril

Šveits ise on viimastes kohtumistes väga ebaveenev olnud, kuid tavaliselt leiavad nad enne finaalturniiri üles vajaliku vormi ja on meeskonnatöö ning mõistmise tõttu kõigi jaoks alati raske vastane. Pealegi on neil Yann Sommeri näol olemas absoluutselt tippklassi väravavaht, kes võib ka paberil tugevama vastase vastu üksi väravas imet teha ja meeskonda võiduni aidata.

Selge on see, et alates kaheksandikfinaalidest pole Šveitsi jaoks enam ühtegi lihtsat vastast. Eelnevad turniirid ja mängud on näidanud, et Šveits võib ka ühest mängust järgmisesse oma tasemelt väga palju kõikuda. See tähendab, et keskendumist ei tohi meeskond hetkekski kaotada. Loomulikult on selge, et juba ainult oma alagrupi võitmine ei saa olema mingil moel lihtne ülesanne, sest kodumeeskond Saksamaa soovib ise võita kõik mängud, kuni Euro 2024 turniiri finaalini välja.