USA esindajatekoja spiikri Ukraina abistamise plaan kohtas äärmusvabariiklaste vihast vastuseisu

Pärast seda, kui vabariiklasest esindajatekoja liige Thomas Massie oli öelnud, et asub toetama Johnsoni kukutamise jõupingutusi, ja oli kutsunud teda tagasi astuma, nimetas Johnson end „sõjaaegseks spiikriks“ keerulistel aegadel, vahendab CNN.

„Ma ei astu tagasi,“ ütles Johnson ajakirjanikele. „Ja minu arvates on absurdne algatus, et keegi teeb tagandamisalgatuse, kui me püüame siin lihtsalt oma tööd teha.“