Erakondade reitingud: Isamaa langustrend on peatunud

Nädalaga erakondade toetusprotsentides märkimisväärseid muutusi ei toimunud. Kui eelmise nädala tulemuste põhjal oli Isamaa toetus kerges langustrendis, siis värskete tulemuste põhjal on reitingutabelis liidrikohal oleva erakonna langus peatunud. Alates aasta algusest suhteliselt stabiilse toetusega olnud EKRE jääb Isamaast 9,5 protsendipunkti kaugusele. Kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus on püsinud alates eelmise aasta novembrist 17% lähedal ning hetkel jäädakse EKRE-st 1,3 protsendipunkti kaugusele.

Neljandal kohal oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on hetkel 1,7 protsendipunkti võrra kõrgem kui 5 nädalat tagasi ning vahe kolmandal kohal oleva Reformierakonnaga on 2,2 protsendipunkti. Viiendal kohal oleva Keskerakonna toetus on alates veebruari algusest püsinud vahemikus 10,4%-11,4%.