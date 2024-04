USA kehtestab Iraanile lähipäevil uued sanktsioonid

„Mis puudutab sanktsioone, siis ma eeldan täielikult, et võtame Iraani vastu lähipäevil täiendavaid sanktsioone,“ ütles Yellen Washingtonis toimunud pressikonverentsil. Ta lisas, et seni on aruteludes „jätkuvalt laual kõik võimalused Iraani terrorismi rahastamise katkestamiseks“, vahendab Reuters.