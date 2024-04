Slovakkia ei kavatse rakendada EL-i uusi varjupaigapoliitika eeskirju, ütles Fico

Eelmisel nädalal Euroopa Parlamendis heaks kiidetud kokkulepe näeb ette kollektiivsete ja prognoositavate reeglite kehtestamist varjupaigataotlejate vastuvõtmise ja ümberpaigutamise korraldamiseks. See võimaldab ka riikidel maksta selle asemel, et varjupaigataotlejaid vastu võtta.

„Me ütleme ühemõtteliselt, et te ei saa kästa riigil vastu võtta, Slovakkia puhul, kuni 300 migranti, kellest te midagi ei tea, või lasta maksta igaühe kohta 20 000 eurot,“ ütles Fico pressikonverentsil pärast välisministeeriumi külastamist.

„See ei ole solidaarsus, see on diktaat,“ ütles Fico. Ta lisas, et tema partei Smer ja Slovakkia valitsev koalitsioon hääletavad riigi parlamendis sellega seotud seaduste vastu.