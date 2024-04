Putin kutsus Lähis-Ida üles hoiduma katastroofilisest kokkupõrkest

„Vladimir Putin avaldas lootust, et kõik pooled näitavad üles mõistlikku vaoshoitust ja hoiavad ära uue vastasseisu, millel on katastroofilised tagajärjed kogu piirkonnale,“ teatas Kreml.

„Ebrahim Raisi märkis, et Iraani tegevus oli oma olemuselt pealesunnitud ja piiratud,“ ütles Kreml. Nad lisasid, et Raisi rõhutas, et Teheran pole huvitatud pingete edasisest eskaleerumisest.