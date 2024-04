VIDEO | Tulevane regionaalminister Piret Hartman: tean, mida ministriks olemine tähendab

Hartman ütles Delfile, et proovib olla oma uueks ülesandeks valmis. „Loomulikult sellist rolli vastu võttes pead sa olema valmis seda rolli täitma. Olles ka aasta aega tagasi olnud minister, siis ma kindlasti tean, mida see ka tähendab.“

Hartman tõi välja, et tema jaoks on kindlasti oluline regionaalse ebavõrdusega tegelemine, samuti seisab ees ühistranspordireformi elluviimine ning maa- ja ruumiameti loomine. „Põllumajandusteemades nagu ma ütlesin, ka uus Euroopa Liidu eelarveperiood, kus tuleb ka Euroopas käia ja seista Eesti õiguste ja Eesti põllumeeste eest.“

Hartmani sõnul rääkis ta eile õhtul oma eelkäija Madis Kallasega väga pikalt. „Me oleme Madisega ka tegelikult neli kuud koos regionaal- ja põllumajandusministeeriumis töötanud ja lisaks oleme olnud ka samaaegselt ministrid, tema siis tookord keskkonnaministrina ja mina kultuuriministrina. Meil on päris palju ka sarnaseid vaateid Madisega. Meil on väga hea kontakt ja ma usun, et ta saab olema suureks toeks.“