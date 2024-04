Zelenskõi allkirjastas uue mobilisatsiooniseaduse

Kiiev vajab uusi vägesid, et tugevdada oma positsioone ja roteerida oma kurnatud sõjaväelasi, vahendab Reuters.

Presidendi allkirjastatud seadus hakkab kehtima kuu aega pärast selle ametlikku avaldamist. See kohustab mehi uuendama värbamisega seotud andmeid, suurendab vabatahtlike tasu ja lisab uue karistuse värbamisest kõrvale hiilimise eest.

Hetkel pole selge, kui palju ukrainlasi saaks uute sätete abil mobiliseerida. Mõned sõjaväelased ja analüütikud on väljendanud muret, et seadus ei ole vägede puuduse lahendamisel piisavalt tõhus.

Armee ülem Oleksandr Sõrskõi ütles eelmisel nädalal, et olukord idarindel on muutunud oluliselt keerulisemaks. Tema sõnul on Vene vägedel eesmärk vallutada Tšassiv Jari linn 9. maiks.