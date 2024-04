Kopenhaageni ajaloolises börsihoones puhkes tulekahju

„Oleme suutnud palju päästa,“ ütles Taani Kaubanduskoja juht Brian Mikkelsen ajakirjanikele. „See on riiklik katastroof,“ lisas ta, vahendab The Associated Press.

Päästetud väärisesemed viidi lähedal asuvasse parlamenti ja Taani rahvusarhiivi.

Tulekahju sai alguse teisipäeva hommikul hoone vaskkatusest. Tuli levis suurele osale hoonest ja katusest, millest osa varises kokku ja hävitas hoone sisemust, ütles tuletõrje pressiesindaja Jakob Vedsted Andersen.

Ta märkis, et tulekahju pole endiselt kontrolli all. Umbkaudu pool hoonest on hävinud. Tuletõrje teatel pole siiski ohtu, et tulekahju leviks teistele hoonetele. Päästeteenistus on sündmuskohal järgmised 24 tundi.

Kopenhaageni politseiametnik Tommy Laursen ütles, et on vara öelda, mis tulekahju põhjustas. Ta lisas, et politsei pääseb hoonesse alles mõne päeva pärast.

Sündmuskohal oli ka kiirabi, teated inimohvrite kohta puudusid. Hoone oli renoveerimisel, kuid kõik katusel töötanud isikud olid evakueerunud.

Börsihoone on tuntud Taani turismimagnet. Hoone hävinud tornitipp kujutas nelja kokku põimitud draakonisaba.

Kultuuriminister Jakob Engel-Schmidt kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et „teeb kõik endast oleneva, et draakonitorn tõuseks taas Kopenhaageni kohale“. Ta lisas, et see oli „Taani kui kaubandusriigi tugeva ajaloo sümbol“.