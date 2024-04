Riigikohtus vaieldi, kas hooldekodu eest peab maksma riik või KOV, ja – kas peaks üldse maksma kõigi eest?

Täna arutati riigikohtus Tartu linna ning Räpina ja Põlva valdade ühiskaebust küsimuses, kas uue hooldereformiga omavalitsustele pandud kohustused tagada ja rahastada hooldekodukohad on õiguspärased või mitte – täpsemalt, kas nende kohustuste täitmine on riigi või kohaliku omavalitsuse (KOV) ülesanne.

Räpina ja Põlva valdade esindaja vandeadvokaat Margo Lemetti tõi esile, et hooldereformi eesmärk oli kohelda kõiki inimesi üle Eesti ühesuguselt. „Aga sellist kohustust saab tagada riik. Tegemist ei ole vajaduspõhise teenusega, nüüd on antud see õigus aga ka isikutele, kelle majanduslik olukord võimaldas ise teenuse kulusid kanda. Seega ei saa see olla KOV-i ülesanne. Kui riik on poliitilistel eesmärkidel otsustanud, et kõik inimesed peavad saama teenust ühetaoliselt, siis peab kulud kandma ka riik,“ arvas Lemetti.