Kiiev: Iisraeli liitlaste reaktsioon Iraani õhurünnakule on see, mida Ukraina vajab

Iisraeli ja tema liitlaste edu Iraani massilise õhurünnaku nurjamises näitab, mida Ukraina suudaks saavutada Venemaa õhurünnakute vastu, kui liitlased pakuksid neile suuremat toetust, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba esmaspäeval, vahendab The Associated Press.

Sarnast seisukohta väljendas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. „Euroopa taevas oleks võinud saada sama kaitsetaseme juba ammu, kui Ukraina oleks saanud oma partneritelt täieliku toetuse droonide ja rakettide peatamisel,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias, vahendab Politico.

Ta märkis, et Iisrael ei ole NATO liige, seega ei olnud keegi kohustatud neid toetama. „Sõtta kedagi ei tiritud. Nad lihtsalt panustasid inimelu kaitsmisse,“ ütles ta.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ütles Politicole, et Kiiev on taotlenud „sama tüüpi kaitset samadelt riikidelt juba üle kahe aasta“.

„Olen kindel, et Ukraina esitab argumendi, et kui üht NATO-sse mittekuuluvat riiki on vaenuliku vastase rünnaku korral toetatud õhutõrjega, siis miks peaks Ukrainat teisiti kohtlema?“ sõnas ta. Landsbergis lisas, et arvestades Ukraina raske olukorraga on see argument „üsna veenev“.

Raadio LBC küsis neljapäeval Briti välisministrilt David Cameronilt, miks Suurbritannia ei saaks pakkuda Ukrainale samasugust toetust nagu Iisraelile. Cameron vastas, et see tähendaks „ohtlikku eskalatsiooni“.

Kiievi-meelsed liitlased ütlesid, et Iraani rünnakuepisood tõestas, et probleemiks on tahte puudumine mitte võimekus. „Liitlaste ühine resoluutne vastus näitab, kui tõhusad võivad olla meie ühised jõupingutused, kui on piisavalt tahet,“ ütles Tšehhi Ukraina ülesehitamise saadik Tomáš Kopečný Politicole.