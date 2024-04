Iraani hõivatud laeval olev Eesti elanik on saanud oma perega suhelda

„Ühtlasi saatis välisministeerium eile Iraanile diplomaatilise noodi, milles nõudsime isiku vabastamist,“ ütles Sarapuu.

Sarapuu sõnul on välisministeerium suhelnud nii laeva operaatorettevõttega MSC, Helsingis asuva Iraani suursaatkonnaga, laeva pardal olnud Eesti elaniku lähedastega ning ka Portugali välisministeeriumiga, kuna laev sõitis nende lipu all. „Iraani suursaatkond on kinnitanud, et laeva meeskonna turvalisus on tagatud. Jätkame pingutusi selle nimel, et isik pääseks nii pea kui võimalik koju.“

Välisminister Margus Tsahkna ütles üleeile, et välisministeerium teeb kõike, et Eesti elanik tagasi tuua. „Oleme isiku perega ühendust võtnud ja rakendame koos partneritega meie käsutuses olevaid meetmeid, et Iraani võimud laeva meeskonna, sealhulgas Eesti elaniku vabastaks ning neil oleks võimalik koju naasta,“ sõnas ta.

Laeval on ka hulk teiste riikide kodanikke

Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA märkis, et revolutsioonilise kaardiväe helikopter laskus laupäeval Portugali lipu all sõitva laeva MSC Aries pardale ja viis selle Iraani vetesse. Laev on väidetavalt seotud Iisraeli miljardäri Eyal Oferiga, vahendab BBC.

Aluse operaator MSC kinnitas, et Iraan on selle konfiskeerinud, ja teatas, et teeb „koostööd asjakohaste võimudega“ selle ohutu tagastamise ja 25-liikmelise meeskonna heaolu nimel.

Laupäeva hilisõhtul kinnitas Eesti kodaniku pardal viibimist Valge Maja. USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson sedastas, et meeskonda kuuluvad India, Filipiinide, Pakistani, Venemaa kodanikud ja Eesti elanik.