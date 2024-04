Kas järgmiseks regionaalministriks võiks saada Tanel Kiik või Jaak Aab? Kallas: nende nimed võiks lauale tõsta

Kallase sõnul on olukord n-ö äraspidise loogikaga, sest kõik asjad, mida ta soovis viimastel kuudel valitsusest läbi saada, need ka läbi läksid. Ta tõi üheks põhjenduseks, et riigikogu liikmena saaks ta rohkem aega veeta perega, mis on ministriametis keerulisem.

„Lisaks see, et riigikogu fraktsioonis toimusid muudatused ehk kui ma lähen nüüd tagasi, siis ei pea keegi minu pärast riigikogust ära minema, mis on meeskonnamängijana ka minu jaoks oluline. Eks kõik asjad juhtusid kokku ja otsuse sellisena ma tegin. Tunnen, et praegu on õige aeg ja hetk ning annan üle päris hästi üles ehitatud ministeeriumi, kus suured teemad on valitsusest läbi lükatud ja neid saab nüüd riigikogus edasi menetleda,“ põhjendas Kallas.