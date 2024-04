KAUGE | Tule Tartu viimase aastakümne suurimale underground-reivile! Esineb maailmakuulus teknoartist

Tartu 2024 programmi raames muutub ajalooline Tartu Kammivabriku tehas üheks õhtuks alternatiivkultuuri keskuseks, keskendudes Eesti elektroonilise tantsumuusika ja erinevate kunstivormide arengule. KAUGE eesmärk on tuua lähemale seni võõrana tunduv või kaugeks jäänud maailm ja tekitada keskkond, kus on võimalik luua tähenduslikke sidemeid, sõltumata sotsiaalsetest piiridest. Kaasates mineviku-, oleviku- ja tulevikutegijaid, tähistab KAUGE elu, kunsti ning muusikat.

KAUGE korraldamisel on jõud ühendanud Lõuna-Eesti alternatiivse tantsumuusika viimase aastakümne ühed aktiivsemad elavdajad ja arendajad – Reivkom, Black Box, Amfiib, Masta Blasta ning SÜNK. Tartlastele juba pikalt tuntud muusikakollektiivid on elektroonilise tantsumuusika austajatele loonud neli lava, millest igaüks on omapärase olemuse ja kõlaga.

KAUGE üks peaesineja on Šveitsi juurtega DJ ja produtsent Chlär, kes on praegu üks teknoskeene tuntumaid artiste ning teed rajav uue põlvkonna produtsent. Üles astuvad ka house’i ja teknoaustajate jaoks maailmakuulsa Kiievi klubi Closer residendid, Noizar ja Sasha Zlykh, kelle emotsiooniküllased esinemised on liigutanud muusikaaustajaid üle Euroopa.

Võib julgelt öelda, et Eesti selle kevade kõige vägevam reiv toimub 20. aprillil Tartus!

„Festivali kureeritud muusikaprogramm tuleb võimsalt mitmekesine. Pulti astub õige mitu rahvusvaheliselt märgilist artisti, kelle kaliiber kõnetab reivikultuuri austajaid kogu Eestis ning ka naaberriikides,” rääkis Tartu 2024 programmiliini „Omapära ja Euroopa“ juht Oliver Berg. „Mul on ütlemata hea meel, et kohaliku põrandaaluse skeene eestvedajad on olnud valmis midagi nii ambitsioonikat ette võtma. Võib julgelt öelda, et Eesti selle kevade kõige vägevam reiv toimub 20. aprillil Tartus.”

Kodumaiste artistide hulka kuuluvad Micaela Saraceno, Rästas, Alabama, Mava, Post Tala, Cärol, Habur, Thing, Slin, Pats, klmn, dseinius, keepthedistance, Uku Masin, yumi motoma, Paul Lepasson, sorr ja Kersten Kõrge.

Tule ja koge Tartu viimase aastakümne suurimat reivi!



Vaata rohkem siit .