Regionaalminister lahkub ametist. Madis Kallas: sihid, mis said ametisse astudes seatud, ei ole täiel määral täitunud

„Ministriameti võtsin vastu sooviga võidelda Eesti maaelu eest ning vähendada piirkondlikku ebavõrdsust. Kui ametisse astusin ning põllumeeste, toidutootjate ja maapiirkondade inimestega suhtlesin, sain veelgi enam aru, kui kriitiline on praegu tegeleda sellega, et elu maapiirkondades lõplikult välja ei sureks,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Tajusin Saaremaalt tulnuna seda vastutust ning tunnen täna, vaadates möödunud aastale tagasi, et need sihid, mis said ametisse astudes seatud, ei ole täiel määral täitunud.“

Alles märtsis rääkis Kallas valitsuse pressikonverentsil, et on mures, kuidas maaelu valdkonnas on probleemidest ülesaamine osutunud vaevarikkaks. „Lähinädalad näitavad, kui palju ja kuidas meil õnnestub mingisuguseid otsuseid, olgu kohalike omavalitsuste tulubaas, olgu maaelu edendamise sihtasutuse erinevad meetmed põllumajandussektori jaoks või olgu veel mitmed meetmed just talupidajate ja põllumeeste jaoks, ära lahendada,“ rääkis ta märtsis.

Ta lisas veel et kui see ei õnnestu, siis on tal regionaalministri rollis on päris keeruline jätkata. Kallas esitas sellega endale sisuliselt ultimaatumi, et kui paari nädalaga asjad ei parane, siis astub ta ilmselt tagasi.

Kui kätte saabus aprill ja Kallas osales eelmise nädala valitsuse pressikonverentsil, andis ta teada, et ei kommenteeri oma potentsiaalset tagasiastumise kavatsust.

„Mis puudutab minu kolme nädala tagust või nelja nädala tagust öeldut, siis täna ma seda ei kommenteeri. Just sellest lähtuvalt, et see müür, millest ma rääkisin, on oluliselt madalamaks jäänud ja sisuliselt me oleme sellest üle saanud,“ lausus ta. „Aga aasta saab täis järgmine nädal, me teeme meeskonnaga koosoleku.“ Täna aga teatas Kallas, et astub tagasi.

