President Alar Karis sõidab äri- ja kultuuridelegatsiooniga visiidile Saksamaale

„Saksamaa on Euroopa vedur ja Eesti kaalukas partner. Peame veel rohkem kaasama Saksamaad koostöösse Läänemere riikidega, sest kriisirohkes maailmas vajame üksteist,“ rõhutas president Karis. Ta viitas, et Saksamaal on Euroopa julgeolekus väga suur roll, sealhulgas on Saksamaa suurim Ukraina toetaja Euroopas.