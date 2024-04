IAEA: rünnakute tõttu Zaporižžjas on maailm ohtlikult lähedal tuumaõnnetusele

IAEA peadirektor Rafael Mariano Grossi ütles, et tema agentuur on saanud kinnitada kolme rünnakut Zaporižia tuumaelektrijaama vastu alates 7. aprillist.

„Need hoolimatud rünnakud tuleb viivitamatult lõpetada,“ ütles ta julgeolekunõukogule. Kuigi õnneks ei ole need seekord viinud radioloogilise intsidendini, suurendavad nad märkimisväärselt riski olukorras, kus tuumaohutus on juba ohustatud, rääkis Grossi.

Jaama rünnanud droonide kaugjuhitavus tähendab, et on võimatu lõplikult kindlaks teha, kes neid käivitas, ütles Grossi pärast kohtumist ajakirjanikele.

„Selleks, et midagi sellist öelda, peab meil olema tõendeid,“ ütles ta. „Neid rünnakud on sooritatud paljude droonidega.“

Zaporižžia asub Venemaa kontrolli all oleval territooriumil Kagu-Ukrainas ja seal on kuus tuumareaktorit.

Tuumakatastroofi hirm on olnud esiplaanil pärast seda, kui Vene väed jaama vahetult pärast sissetungi 2022. aasta veebruaris hõivasid. Jätkuvad lahingud Venemaa ja Ukraina vägede vahel - nagu ka pingeline varustamisolukord jaamas - on tõstnud hirmu katastroofi ees.

Venemaa ütles omalt poolt, et rünnakutes on süüdi Ukraina.

„IAEA aruandes ei ole täpselt välja toodud, milline pool on rünnakute taga,“ ütles Venemaa ÜRO suursaadik Vassili Nebenzia. „Kuid me teame väga hästi, kes see on.“