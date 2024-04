FBI alustas uurimist seoses konteinerlaeva põhjustatud sillavaringuga Baltimore’is

Praeguseks on leitud kolme sillavaringu ohvri surnukehad. Ametivõimude hinnangul on veel kolm ohvrit surnud ja päästemissioon surnukehade leidmiseks jätkub.

NTSB juht Jennifer Homandy on öelnud, et üks uuritavatest teguritest on see, kas saastunud kütus mängis rolli laeva jõu kaotamises.