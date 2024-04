EL vabastas Poolale taastefondist 6,3 miljardit eurot

Poola endine valitsus tegi kohtusüsteemis muudatusi, mis EL-i sõnul rikkusid demokraatlikku kontrolli ja tasakaalu ning seetõttu külmutati väljamaksed riigile, vahendab The Associated Press.

Euroopa Komisjon ütles, et Poola peab raha vabastamiseks täitma teatud „verstapostid“ seoses kohtusüsteemi sõltumatusega. Brüssel rõhutas, et see on EL-i demokraatlike normide austamise jaoks ülioluline.