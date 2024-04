Tallinna uus võim eemaldas linna sihtasutuste nõukogudest arvukalt keskerakondlasi

Linnapea Jevgeni Ossinovski märkis, et SA Tallinna Hambapolikliiniku juhtimises on tõsised puudujäägid ning peame nentima, et sihtasutuse nõukogu ei suutnud juhatuse tegevuse osas vajalikul määral järelevalvet teostada.

„Nii otsustas linnavalitsus kutsuda tagasi nõukogu liikmed pikemaajaliste juhtimisprobleemide tõttu, millele on osutanud tähelepanu linna sisekontrolliteenistus ka kahe aasta eest järelkontrolli käigus. Juba siis tuvastati, et kliiniku juhtimises esinesid süsteemsed probleemid ning andis soovitused asutuse juhtimise parandamiseks, kuid neid varasemaid puudusi tänaseks kõrvaldatud ei ole,“ täpsustas Ossinovski. „Uue nõukogu ülesandeks on langetada vajalikud juhtimisotsused, et tagada organisatsioonis töörahu ja rahaliste vahendite sihipärane kasutamine.“