Tallinna uue linnavõimu esimene otsus: koondada 39 linnameedia töötajat

„Päevapealt ei ole võimalik Linnameedia väljaandmist lõpetada, sest linna lepingupartneritel on mitmeid siduvaid lepinguid ning seepärast tuleb seda protsessi teha läbimõeldult. 31. mai on viimane päev, kui saab Linnameedia uudiseid lugeda ja vaadata ning see on ka mõistlik etteteatamisaeg töötajatele,“ ütles linnapea Jevgeni Ossinovski. „Ent maikuuga lõppeb Linnameedia tootmine senisel viisil, millega linn säästab edaspidi märkimisväärselt linnaressursi.“