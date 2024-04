Riigikogu erikomisjon arutas eestikeelsele õppele ülemineku rahastamist. Eesti linnade ja valdade liit: riik peab jõulisemalt aitama Ida-Virumaad

Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu selgitas, et arutelu ajend on Eesti linnade ja valdade liidu saadetud pöördumine. „Kohalikud omavalitsused leiavad ühiselt, et neile, riigikogule, riigikontrollile, koolidele, õpetajatele ja laiemale avalikkusele tuleks teha kättesaadavaks tegevus- ja finantsaruanne, saamaks ülevaadet, mida 2023. aastal riigikogu eraldatud 42 miljoni euroga eesti keelsele õppele üleminekuks päriselt ära tehti ja mis otstarbeks on kasutatud toetuse jääki,“ märkis esimees.

Kallas selgitas, et eelmise aasta septembrist käivitusid eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava rahastusskeemid.

„Eelmise aasta kokkuvõttes on see, et õpetajate palgatoetus Ida-Virumaal on välja makstud täpselt sellises ulatuses, nagu lubatud oli. Ülikoolides on suurendatud 400 õppekoha võrra õpetajakoolituse õppekavasid, selleks on ülikoolidele eraldatud üle 8 miljoni ja nad on selle kätte saanud. Ülikoolidele on eraldatud õpetajakoolituse tudengite stipendiumite maksmiseks nende kuude jooksul, ka need rahad on välja makstud,“ rääkis Kallas komisjonis.

Kallas selgitas komisjonis, et eelmisel aastal anti eestikeelsele haridusele üleminekuks 41 miljonit eurot, millest kasutati ära 28 miljonit. See tähendab, et 13 miljonit eurot jäi kasutamata.

Kõige rohkem jäi raha üle keeleõppe toetuse süsteemi korralduses - 5,4 miljonit - ent Kallase sõnul on tegemist ülekantava jäägiga, mida kasutatakse järgmisel aastal. „Tol hetkel ei jõudnud nii palju õpetajaid keelekursustele registreerida,“ ütles ta. Jäägid olid veel näiteks Ida-Virumaa õpetajate palgalisas (200 000 eurot), alushariduse õpetajate ja klassiõpetajate õppekohtade arvu suurendamises ülikoolides (600 000 eurot) ning stipendiumites.

Kallase sõnul oli puudujääk sellel aastal õpetajate palgarahade planeerimisel - Ida-Virumaale on juurde tulnud 170 uut õpetajat, kes õpetavad eesti keeles ja peavad seetõttu ka palgalisa saama, mida on Ida-Virumaa õpetajatele lubatud.