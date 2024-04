ÜLEVAADE | Pornostaari vaikimisraha käivitas ajaloolise kohtusaaga. Trumpi esimene kriminaalsüüdistus jõudis kohtusse

Eile algas New Yorgi Manhattani kohtus kriminaalprotsess Donald Trumpi üle. Tegemist on ajaloolise pretsedendiga, sest kunagi varem ei ole ükski endine või ametis olev USA president kriminaalsüüdistusega kohtu all olnud. Olukorra muudab veelgi polariseerivamaks ja keerulisemaks tõik, et hoolimata kõigist juriidilistest probleemidest on Trump peaaegu kindlasti novembrikuistel presidendivalimistel Vabariikliku Partei kandidaat. Sealjuures on tal küsitluste järgi napp edumaa ametis oleva presidendi demokraat Joe Bideni ees.