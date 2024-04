Iisrael pole veel otsustanud, kuidas Iraani rünnakule vastata. Osa valitsuse liikmeid tahaks kohe sõda, teised kõhklevad

Olenemata sellest, kas viivitus oli teadlik valik või viletsa planeerimise tulemus, kinnitab Iraan praegu, et nende hinnangul on kättemaks hiilgavalt lõpule viidud ja uusi samme pole vaja astuda. Seda siiski üksnes seni, kuni Iisrael seda ise ei tee. „Lääneriigid peaksid hindama, kui vaoshoitult on Iraan viimastel kuudel käitunud,“ ütles sealse välisministeeriumi esindaja esmaspäeval.