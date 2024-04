Denim Dreami omanik Heinar Põldma: 20 aastaga oleme Ülemiste keskuses müünud rohkem kui 200 000 teksapaari!

Denim Dreami omanik Põldma Kaubandus on korduvalt olnud Äripäeva edukate ettevõtete TOP-is. Kas sinna jõudmine oli eesmärk?

Aastal 2002 oli meil üle Eesti seitse kauplust. Me olime väike ettevõte ja lugesin äriõpikust, et tuleb mõelda suurelt. Siis me otsustasime ettevõtte töötajatega, et paneme endale ka ühe suure eesmärgi – näiteks jõuda TOP 100 ettevõtte hulka. Toona olid seal enamasti suured välisfirmad ja seadsime endale realistlikuma eesmärgi: jõuda TOP 500 sekka. See oli selline lõbus unistus, mille täitumist me ise ka ei uskunud, kuniks avastasime, et olemegi jõudnud kümne aastaga TOP 100 ettevõtte sekka. See oli suur üllatus, mis põhines ikkagi meie tublide töötajate suurtel jõupingutustel ja heal koostööl meie partneritega, nagu Ülemiste keskus.

Põldma Kaubandus tähistab kohe 30. sünnipäeva. Poekett Denim Dream on aga sama vana kui Ülemiste keskus. Kui oluline roll on Ülemistel Denim Dreami edus?

Ma mäletan, et keegi kunagi ütles, et kõige parem reklaam on see, kui sul on heas kaubanduskeskuses hea asukoht. Kui Ülemistes käib aastas 7,6 miljonit külastajat ja kui pooledki neist kõnnivad meie kauplustest mööda, siis see on 3,5 miljonit inimest. Peab väga palju maksma, et näiteks tele- või raadioreklaamiga samasuguse arvu inimesteni jõuda. Seega võib küll öelda, et Ülemiste on Denim Dreami turundamisele omajagu kaasa aidanud.

Mis järgmine eesmärk või unistus on?

Unistuste ja eesmärkide vahe seisneb selles, et eesmärk pannakse ka ajaliselt paika, millal ja milliste tegevustega pead selle eesmärgi saavutama. Unistamine on aga tore tegevus ilma ajaliste piiranguteta. Meie otsustasime 2014. aastal, et paneme endale eesmärgiks jõuda 100 miljoni eurose käibeni. Plaanisime seda saavutada 15 aastaga. Üks unistus on olnud ka meie Denim Dreami keskus, mille avamine saab loodetavasti teoks selle aasta augustis. Selleni jõudmine võttis aega viis aastat!

Moekaubandusel vist hetkel kõige paremini ei lähe?