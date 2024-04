USA kongressis on nüüd hakanud kiire Iisraeli toetamisega, aga äärmuskonservatiivid hoiatasid Ukraina abi kaasamise eest

Esindajatekoja spiiker Mike Johnson ütles eile, et liigub edasi hääletusega Iisraelile täiendava abi andmise üle, aga ei täpsustanud oma plaane. Ukraina abi võimaliku kaasamise asjus kõnnib Johnson noateral, teatab CNN.

„Esindajatekoja vabariiklased ja Vabariiklik Partei mõistavad Iisraeli kõrval seismise vajadust. Me püüame sel nädalal uuesti ja selle paketi detaile pannakse praegu kokku. Me uurime võimalusi ja kõiki neid täiendavad küsimusi,“ ütles Johnson eile Fox Newsile.

Äärmuskonservatiivid hoiatavad aga Johnsonit Ukraina kaasamise eest igasugusesse Iisraeli abipaketti.

„Kongress peab selgelt ütlema: mingi Iraani või Iisraeli tegevus ei vääri hääletust Ukraina kaasamise üle, mida senat taotleb,“ kuulutas esindajatekoja vabariiklane Warren Davidson sotsiaalmeedias.

Samal ajal, kui Johnsonile avaldatakse survet paremalt tiivalt, kutsuvad demokraadid ja mõõdukad vabariiklased, sealhulgas senati vabariiklaste juht Mitch McConnell, hääletama senatis juba vastu võetud välisabi paketi üle, mis sisaldab raha Ukrainale, Iisraelile ja Taiwanile. Väidetakse, et see on kiireim viis Iisraelile abi anda.

Johnson on lubanud tuua mingisuguse Iisraeli abi eelnõu esindajatekotta sel nädalal, aga on öelnud, et detaile alles viimistletakse. Esindajatekoja vabariiklased kogunevad täna õhtul Iraani-Iisraeli olukorda arutama.

Johnson on püüdnud saada Donald Trumpi toetust vabariiklastele vastuvõetavamale Ukraina abi paketile, mis tähendaks abi andmist laenuna. Trump andis ühisel pressikonverentsil Johnsoniga Mar-a-Lagos märku, et on sellele avatud.

President Joe Biden arutas senatis vastu võetud abipaketi esindajatekojas vastuvõtmise hädavajadust kongressi juhtidega kohaliku aja järgi eile pärastlõunal. Osalesid McConnell, Johnson, senati demokraatide juht Chuck Schumer ja esindajatekoja demokraatide juht Hakeem Jeffries.