Avaliku sõja vallapääsemise oht Lähis-Idas ja USA sellesse kaasatõmbamise oht on tekitanud regioonis suure pinge ning kutsunud suurriikide ja araabia riikide poolt esile üleskutsed vaoshoitusele, vahendab Reuters.

„Lähis-Ida on noateral. Piirkonna elanikud on vastamisi hävitava täiemõõdulise konflikti tõelise ohuga. Nüüd on aeg rahustada ja deeskaleerida,“ ütles ÜRO peasekretär António Guterres eilsel julgeolekunõukogu istungil.