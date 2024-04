Eesti-Iisraeli parlamendirühm mõistab hukka Iraani Iisraeli-vastase agressiooniakti

Pühapäeva hommikul ründas Iraan koos oma Jeemenist, Süüriast ja Iraagist tegutsevate käsilastega Iisraeli riigi territooriumi rakettide ja droonidega pretsedenditul moel. Need rünnakud kujutavad endast rahvusvahelise õiguse normide ja ÜRO aluspõhimõtete kõige jõhkramat rikkumist, mis seab ohtu nii regionaalse julgeoleku kui ka normipõhise maailmakorralduse tervikuna. Iraan on oma terrorismi toetava ja agressiivse poliitikaga avalikult asunud piirkondliku ebastabiilsuse ja rahvusvahelise terrorismi põhiteguriks.

Avaldame oma ühemõttelist toetust Iisraeli rahvale, valitsusele ning kolleegidele Knessetis, soovides neile jõudu ja rahu. Kordame taas, et Iisraeli riigil on täielik õigus ja kohustus ennast kaitsta igasuguste rünnakute eest. Nii terrorirühmitus Hamas kui teda toetavad ja abistavad režiimid peavad saama teenitud karistuse.

Iraani agressiooniakt Iisraeli riigi vastu peab saama ühtse ja kiire vastuse Iisraeli riigi ja tema liitlaste poolt. Iraani vastutustundetu agressiivne tegevus, mis on osa laiemast autokraatsete riikide agressiivsest käitumismustrist, kujutab endast otsest ja eskaleeruvat ohtu maailma julgeolekule, ohustab riikide suveräänsust ja globaalset stabiilsust. Eriti oluliseks peame jõulise ja massiivse sanktsioonirežiimi kehtestamist Iraani raketi- ja droonitööstuse vastu, mis asendaks oktoobris 2023 lõppenud santsioonirežiimi, ning Iraani tuumaprogrammi peatamist ja tagasipööramist, kuni see on veel võimalik.