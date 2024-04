Kui seni on selliste patsientide vaevusi leevendatud tugevate valuvaigistite abil, nagu morfiin ja oksükodoon, siis juba viimased kaks aastat on ravimite tarneraskused pannud nii õed, arstid kui ka patsiendid keerulisse olukorda. Eesti turult on küll võimalik leida tugevaid valuvaigisteid samade toimeainetega, kuid mitte igale patsiendile sobival kujul.