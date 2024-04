Välisminister Tsahkna: teeme kõik, et Iraani hõivatud laeval olev Eesti kodanik tagasi koju tuua

„Oleme saanud kinnitust, et Hormuzi väinas Iraani revolutsioonilise kaardiväe poolt hõivatud laeva pardal on meeskonnaliikmete hulgas ka Eesti elanik,“ märkis Tsahkna.

„Oleme isiku perega ühendust võtnud ja rakendame koos partneritega meie käsutuses olevaid meetmeid, et Iraani võimud laeva meeskonna, sealhulgas Eesti elaniku vabastaks ning neil oleks võimalik koju naasta,“ lisas välisminister.

Valge Maja: meeskonnas on veel India, Filipiinide, Pakistani ja Venemaa kodanikud

Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA märkis, et revolutsioonilise kaardiväe helikopter laskus laupäeval Portugali lipu all sõitva laeva MSC Aries pardale ja viis selle Iraani vetesse. Laev on väidetavalt seotud Iisraeli miljardäri Eyal Oferiga, vahendab BBC.